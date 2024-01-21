Роналду: когда я выступал за «Манчестер Юнайтед», люди считали меня потерянным

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вспомнил период своих выступлений в составе «Манчестер Юнайтед» после возвращения в клуб в 2021 году.

«Если вы оглянитесь назад, то увидите, что происходило в «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии, тогда люди действительно считали меня потерянным. Но правда заключается в том, что я сосредоточился и отлично провёл период в «Аль-Насре», поэтому и забил 54 гола за год», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, после своего возвращения в стан «красных дьяволов» в 2021 году португальский футболист принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами. В январе 2023 года Роналду присоединился к «Аль-Насру».