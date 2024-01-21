Радимов: весной «Спартак» начнёт чемпионат без Абаскаля

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов выразил уверенность в уходе Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака» перед возобновлением Российской Премьер-Лиги.

«Примет ли Абаскаль предложение «Кадиса»? Да, я не отказываюсь от своей мысли, что весной «Спартак» начнёт чемпионат не с Абаскалем. При нём команду всё равно будет лихорадить, поэтому не вижу смысла в каких-то трансферах сейчас. Думаю, именно поэтому их сейчас и нет, как раз по той причине, что летом в команду придёт новый тренер. И ему придётся в сжатые сроки собирать новую команду», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».