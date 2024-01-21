«Вест Хэм» намерен побороться с «Челси» и «Ньюкаслом» за трансфер Бонифасе

Английский «Вест Хэм Юнайтед» заинтересован в трансфере нападающего немецкого «Байера» Виктора Бонифасе. Об этом сообщил The Sun.

Отмечается, что у «Вест Хэма» есть средства, чтобы осуществить трансфер, и главный тренер команды Дэвид Мойес поддерживает идею приобрести проверенного нападающего. По информации источника, в клубе есть сомнения по поводу перспектив Майкла Антонио и Дэнни Ингса, которые могут покинуть команду в случае перехода Бонифасе.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед».

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги 23-летний Виктор Бонифасе провёл 16 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил семь голевых передач. Также на счету форварда пять игр, четыре гола и два ассиста в Лиге Европы.