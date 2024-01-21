Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Намибия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оба момента очень простые». Игрок «Локо» Батраков — о голах в контрольном матче

«Оба момента очень простые». Игрок «Локо» Батраков — о голах в контрольном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу в контрольном матче с саудовским «Аль-Охдудом» (2:0). Футболист отметился голом и результативной передачей.

«Матч был интересный. После нагрузок игры даются очень тяжело, но мы пройдём через это. Осталось ещё несколько дней до конца первого сбора. Потом мы немного отдохнём и будем готовиться ко второму сбору.

В первые дни очень тяжело. Много бега, много футбола, но мы справляемся. Для этого есть восстановительные мероприятия, мы готовимся к матчам. Сегодня выиграли.

Пас плюс гол? Оба момента очень простые, я считаю. В первой атаке очень хорошо нашли передачей Тимура Сулейманова. Он поставил мне, а я отдал в свободную зону Владу Сарвели, и он забил. Второй гол — я просто добежал на дальнюю штангу, Марио выдал хороший пас, я забил», — приводит слова Батракова официальный сайт «Локомотива».

Материалы по теме
Гильерме: было бы отлично, если бы мы играли через день, чтобы меньше тренироваться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android