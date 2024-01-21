«Оба момента очень простые». Игрок «Локо» Батраков — о голах в контрольном матче

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прокомментировал победу в контрольном матче с саудовским «Аль-Охдудом» (2:0). Футболист отметился голом и результативной передачей.

«Матч был интересный. После нагрузок игры даются очень тяжело, но мы пройдём через это. Осталось ещё несколько дней до конца первого сбора. Потом мы немного отдохнём и будем готовиться ко второму сбору.

В первые дни очень тяжело. Много бега, много футбола, но мы справляемся. Для этого есть восстановительные мероприятия, мы готовимся к матчам. Сегодня выиграли.

Пас плюс гол? Оба момента очень простые, я считаю. В первой атаке очень хорошо нашли передачей Тимура Сулейманова. Он поставил мне, а я отдал в свободную зону Владу Сарвели, и он забил. Второй гол — я просто добежал на дальнюю штангу, Марио выдал хороший пас, я забил», — приводит слова Батракова официальный сайт «Локомотива».