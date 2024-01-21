«Играть в чемпионате Португалии бессмысленно». Роналду — о возвращении в «Спортинг»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, может ли он вернуться в португальский «Спортинг», в котором он дебютировал в профессиональном футболе.

«Не стоит создавать ожиданий, потому что я уже заявлял, что хочу остаться в «Аль-Насре» в этом и следующем году. Я чувствую себя счастливым в Саудовской Аравии. Здесь ко мне хорошо относятся, лига имеет огромный потенциал и продолжает расти вопреки тому, что многие не верят в неё.

Возвращаться в чемпионат Португалии бессмысленно. Через несколько дней мне исполнится 39, и оставшийся сезон, а также ещё один год я проведу в «Аль-Насре», чего я хочу больше всего. А когда мне исполнится 40, то посмотрим, что произойдёт. Выступать до 40 лет на таком уровне — это фантастическая цель. После этого, если всё будет в порядке, то играть до 41, 42… я не знаю. Но о возможности играть в Португалии не может быть и речи», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, Роналду выступал за взрослую команду «Спортинга» с 2002 по 2003 год. За этот период он принял участие в 31 матче, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.