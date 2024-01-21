Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Намибия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Играть в чемпионате Португалии бессмысленно». Роналду — о возвращении в «Спортинг»

«Играть в чемпионате Португалии бессмысленно». Роналду — о возвращении в «Спортинг»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, может ли он вернуться в португальский «Спортинг», в котором он дебютировал в профессиональном футболе.

«Не стоит создавать ожиданий, потому что я уже заявлял, что хочу остаться в «Аль-Насре» в этом и следующем году. Я чувствую себя счастливым в Саудовской Аравии. Здесь ко мне хорошо относятся, лига имеет огромный потенциал и продолжает расти вопреки тому, что многие не верят в неё.

Возвращаться в чемпионат Португалии бессмысленно. Через несколько дней мне исполнится 39, и оставшийся сезон, а также ещё один год я проведу в «Аль-Насре», чего я хочу больше всего. А когда мне исполнится 40, то посмотрим, что произойдёт. Выступать до 40 лет на таком уровне — это фантастическая цель. После этого, если всё будет в порядке, то играть до 41, 42… я не знаю. Но о возможности играть в Португалии не может быть и речи», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, Роналду выступал за взрослую команду «Спортинга» с 2002 по 2003 год. За этот период он принял участие в 31 матче, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

Материалы по теме
Криштиану Роналду: я много забиваю из-за уровня чемпионата? Профессионалы знают правду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android