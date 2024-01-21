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«Я знаю, как всё устроено». Роналду — о победе Месси на премии The Best от ФИФА

«Я знаю, как всё устроено». Роналду — о победе Месси на премии The Best от ФИФА
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, беспокоит ли его, что чемпионат Саудовской Аравии считают слабой лигой, приведя в пример форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, который на текущей неделе выиграл приз лучшему игроку 2023 года от ФИФА, полгода выступая за американский «Интер Майами».

«Я к этому привык и знаю, как работают эти организации. Честно говоря, я не смотрел церемонию вручения наград The Best от ФИФА», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, выиграв данный приз по итогам 2023 года, Месси превзошёл Роналду по количеству этих премий за всю карьеру. Ранее аргентинец был удостоен награды The Best от ФИФА в 2019 и 2022 годах. В свою очередь, Роналду становился обладателем премии по итогам 2016 и 2017 года.

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