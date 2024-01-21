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Тренер «Ливерпуля» Клопп: мы построили команду, с которой никто не хочет играть

Тренер «Ливерпуля» Клопп: мы построили команду, с которой никто не хочет играть
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о текущем состоянии своей команды.

«Я не гений и не могу предсказать, что будет через четыре месяца. Я просто пытаюсь найти оптимальное решение и лучшие идеи. Иногда они срабатывают, а иногда их приходится менять. Тем не менее складывается чёткое представление о команде, и ты видишь, происходит ли движение в правильном направлении или нет.

Люди думают, что мы можем стать чемпионами. Сейчас об этом не идёт речь, но мы точно построили команду, с которой никто не хочет играть. Нам ещё предстоит предпринять большие шаги, но мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, после 20 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 45 очков и занимает первое место.

Турнирная таблица АПЛ
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