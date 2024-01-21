Игрок «Зенита» Мостовой: сейчас у нас 31 человек, тут можно и в заявку не попасть

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался об изменениях в составе сине-бело-голубых в зимнее трансферное окно.

«Посмотрим, что изменится по тактике с приходом новых ребят. Конкуренция увеличится. Сейчас у нас 31 человек, тут можно и в заявку не попасть (смеётся)», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, в зимнее трансферное окно состав «Зенита» уже пополнили защитник Нино, полузащитники Артур и Ильзат Ахметов, а также нападающий Педро. В аренду отправился защитник Роберт Ренан.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Андрей Мостовой провёл 11 матчей, в которых забил два мяча. Также на счету нападающего три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.