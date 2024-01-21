Мостовой: Широков прав — я бы смог заменить Абаскаля в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова экс-игрока сборной России Романа Широкова, заявившего, что Мостовой смог бы заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«Широков прав — конечно, я бы смог заменить Абаскаля в «Спартаке». Ромка разбирается в футболе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль может возглавить испанский «Кадис». Источники «Чемпионата» опровергали эту информацию.

По итогам прошедшей части сезона «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Подопечные Абаскаля завоевали 30 очков после 18 проведённых матчей.