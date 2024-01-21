Роналду: могу завершить карьеру в конце этого сезона, а могу поиграть ещё два-три года

38-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не смог определённо ответить на вопрос о том, когда он завершит свою профессиональную карьеру.

«Я могу завершить карьеру в конце сезона, так же как и могу поиграть ещё два-три года. Пока что я не знаю, если честно.

Пока с головой и телом всё в порядке и я продолжаю получать удовольствие от футбола, я буду продолжать играть. Когда я почувствую, что больше не могу быть полезным, я сразу же ответственно отнесусь к этой ситуации.

На текущий момент, когда я выхожу на поле, чувствую себя отлично и счастливо. Я занимаюсь тем, что люблю больше всего», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, 5 февраля Роналду исполнится 39 лет. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 25 матчах, в которых отметился 24 голами и 11 результативными передачами.