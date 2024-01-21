Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Намибия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду ответил, когда может завершить карьеру

Роналду: могу завершить карьеру в конце этого сезона, а могу поиграть ещё два-три года
Криштиану Роналду
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не смог определённо ответить на вопрос о том, когда он завершит свою профессиональную карьеру.

«Я могу завершить карьеру в конце сезона, так же как и могу поиграть ещё два-три года. Пока что я не знаю, если честно.

Пока с головой и телом всё в порядке и я продолжаю получать удовольствие от футбола, я буду продолжать играть. Когда я почувствую, что больше не могу быть полезным, я сразу же ответственно отнесусь к этой ситуации.

На текущий момент, когда я выхожу на поле, чувствую себя отлично и счастливо. Я занимаюсь тем, что люблю больше всего», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, 5 февраля Роналду исполнится 39 лет. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 25 матчах, в которых отметился 24 голами и 11 результативными передачами.

Материалы по теме
«Я знаю, как всё устроено». Роналду — о победе Месси на премии The Best от ФИФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android