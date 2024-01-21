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«Зенит» опубликовал состав на первый контрольный матч на сборах

В контрольном матче встретятся санкт-петербургский «Зенит» и самарскандское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Заед Спортс Сити» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало встречи — в 15:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Зенита»: Васютин, Фернандес, Эракович, Алип, Сутормин, Ду Кейрос, Вендел, Ерохин, Артур, Мостовой, Сергеев.

Запасные: Москвичёв, Сантос, Родригао, Васильев, Коваленко, Клаудиньо, Мантуан, Изидор, Педро, Кассьерра, Бардачёв, Чёрный, Барриос.

Ранее самаркандское «Динамо» проиграло «Ростову» со счётом 1:4.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.