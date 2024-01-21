Андрей Мостовой: все ребята понимают, что сейчас «Краснодар» в очень хорошей форме

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о подготовке ко второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

«У нас дополнительная мотивация. Все ребята понимают, что сейчас «Краснодар» в очень хорошей форме, и это показала наша очная игра в Питере. В мае у нас с ними будет ещё один матч. И после перерыва первые две игры — со «Спартаком» и «Динамо». Поэтому уже все потихоньку начинают об этом думать. Подготовка идёт с максимальной мотивацией. Впервые у нас такое. Все хотели интригу, ну вот и интрига (улыбается)», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Андрей Мостовой провёл 11 матчей, в которых забил два мяча. Также на счету нападающего три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.