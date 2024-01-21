Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Намибия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зиньковский: времени на раскачку перед матчем с «Зенитом» у «Спартака» не будет

Зиньковский: времени на раскачку перед матчем с «Зенитом» у «Спартака» не будет
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о подготовке к возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги. В 19-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в начале марта.

«Времени на раскачку у «Спартака» не будет. Всегда хочется стартануть хорошо, тем более игра с «Зенитом». Нужно набирать очки. Будем стараться хорошо себя показывать и в первую очередь — хорошо подготовиться, чтобы не было никаких травм ни у кого. Подготовиться и сделать командную работу», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
«Спартак» останется без тренера? Что известно о возможном отъезде Абаскаля в Испанию
«Спартак» останется без тренера? Что известно о возможном отъезде Абаскаля в Испанию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android