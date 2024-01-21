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Сергей Семак поделился ожиданиями от первого контрольного матча «Зенита» на сборах

Сергей Семак поделился ожиданиями от первого контрольного матча «Зенита» на сборах
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем контрольном матче с самаркандским «Динамо». Начало игры — в 15:00 мск.

«Состояние обычное для сборов. Немного уставшие, но готовы играть, потому что футболисты больше любят именно играть, чем тренироваться, это правильно. Надеюсь, сегодня у нас будет хороший спарринг. Это то, что нужно по работе на сборе на сегодняшний момент.

Смотрел ли игру самаркандского «Динамо» с «Ростовом»? Было время, чтобы посмотреть полтора тайма. Игра интересная была и с точки зрения «Ростова». Первый тайм интенсивный, и по качеству хорошая игра, «Ростов» смог реализовать свои моменты. Второй тайм по‑другому складывался, но в целом хороший матч», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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