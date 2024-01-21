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Семак объяснил, почему некоторые новички «Зенита» пропустят первый контрольный матч

Семак объяснил, почему некоторые новички «Зенита» пропустят первый контрольный матч
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о составе команды на предстоящий контрольный матч с самаркандским «Динамо». Начало игры — в 15:00 мск.

«У Славы Караваева был достаточно длинный период восстановления, дали ему немного больше времени для подготовки. Нино тоже не будет сегодня играть — ему ещё надо поработать и поднабрать хорошее функциональное состояние. И Ильзат Ахметов сегодня тоже будет делать другую работу, в следующем матче он будет в строю. В общем, есть небольшие проблемы, которые мы сочли более важными, чем сами игроки. Дали им возможность чуть больше втянуться в тот игровой режим, который нужен», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

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