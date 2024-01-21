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«Реал» — «Альмерия»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15 мск

«Реал» — «Альмерия»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15 мск
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Сегодня, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Альмерией». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Альмерия
Альмерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Последний раз команды встречались во втором туре нынешнего сезона Примеры. Тогда «Реал» одержал гостевую победу со счётом 3:1.

В данный момент мадридская команда находится на второй строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 48 очков в 19 проведённых матчах. «Альмерия» располагается на последней, 20-й позиции с шестью очками после 20 встреч.

Турнирная таблица Ла Лиги
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