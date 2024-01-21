«Я не жертва». Меньян назвал виновных в инциденте с проявлением расизма в игре с «Удинезе»

Вратарь «Милана» Мик Меньян рассказал, кого он считает виновными в инциденте, произошедшем в минувшем матче Серии А с «Удинезе» (2:3), когда судья встречи был вынужден приостановить игру из-за жалоб голкипера «россонери» на расистские оскорбления со стороны фанатов клуба из Удине.

«Подобное произошло не с игроком, а с человеком, с отцом семьи. Такое со мной происходит уже не первый раз. И я не первый, с кем это случилось.

Были предупреждения, рекламные кампании, заявления, однако ничего не изменилось.

Ответственность за произошедшее должна взять на себя целая система.

Авторы данных действий, потому что им легко действовать в составе группы, оставаясь анонимными на трибунах.

Зрители, находящиеся на трибунах, которые всё видели и слышали, но предпочли промолчать. Вы соучастники.

Клуб «Удинезе», который никак не отреагировал на произошедшее в перерыве. Вы соучастники.

Власть и прокурор, если вы не предпримете никаких действий в связи со случившимся, вы также станете соучастниками.

Говорил это раньше и скажу снова: я не ЖЕРТВА. И я хочу сказать спасибо своему клубу «Милан», товарищам по команде, судье, игрокам «Удинезе» и всем, кто отправил мне сообщения, позвонил, поддержал меня лично или публично. Не могу ответить всем, но вижу, что мы ВМЕСТЕ.

Это тяжёлый бой, нужно время и мужество. Но это бой, который мы выиграем», — написал Меньян в социальной сети.

Напомним, француз пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие от болельщиков «Удинезе». Игрок отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.