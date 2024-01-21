Моуринью не собирается возглавлять «Аль-Шабаб»

Португальский специалист Жозе Моуринью не станет главным тренером саудовского «Аль-Шабаба». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter) со ссылкой на коллегу Педро Морату.

По информации источника, Моуринью подтвердил, что не собирается становиться новым главным тренером «Аль-Шабаба».

Ранее сообщалось, что «Аль-Шабаб» приготовил многомиллионное предложение для Моуринью, а также готов осуществить трансферы международного уровня.

Напомним, «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера 16 января. Специалист возглавлял римский клуб с лета 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.