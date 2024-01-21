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Криштиану Роналду: сборная Португалии способна выиграть Евро-2024

Криштиану Роналду: сборная Португалии способна выиграть Евро-2024
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Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил силу португальской национальной команды перед грядущим чемпионатом Европы 2024 года.

«Для меня статусы претендента на победу в турнире и фаворита соревнования означают одно и то же. Нам необходимо принимать во внимание, что мы являемся командой, которая способна выиграть чемпионат Европы, как мы это сделали на Евро-2016, когда мы, возможно, не были фаворитами.

Теперь на сборную Португалии смотрят иначе. Поэтому я считаю, что мы должны ехать на чемпионат Европы с настроем, что мы победим, и должны преследовать эту цель», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, на групповом этапе Евро-2024 сборная Португалии сыграет с Турцией, Чехией и ещё одной командой, квалифицировавшейся на турнир через стыковые матчи.

Чемпионат Европы будет проходить с 14 июня по 14 июля в Германии.

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