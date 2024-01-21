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Стал известен состав «Пари НН» на первый контрольный матч на сборах

Стал известен состав «Пари НН» на первый контрольный матч на сборах
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В контрольном матче встретятся «Пари Нижний Новгород» и южнокорейский «Чонбук Хёндэ Моторс». Команды будут играть на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Стартовый состав «Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Глущенков, Боженов, Ермаков, Майга, Калинский, Боселли, Кутателадзе.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Юрана набрала 24 очка за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом матче после возобновления сезона «Пари Нижний Новгород» дома сыграет с воронежским «Факелом». Встреча состоится в начале марта.

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