Радимов: Севикян мог бы попробовать себя в чемпионате посильнее венгерского

Бывший игрок сборной России по футболу Владислав Радимов оценил переход армянского полузащитника Эдгара Севикяна из клуба «Пари Нижний Новгород» в венгерский «Ференцварош».

«Севикян, конечно, произвёл на меня впечатление в первой части сезона. В первую очередь тем, что умеет обыгрывать «один в один»: таких футболистов в нашем чемпионате не так много. Так что для РПЛ это потеря, для Нижнего тоже, конечно, потеря.

Наверное, прежде всего дело в еврокубках, где он может быть замечен. Хотя, мне кажется, Севикян по своему уровню мастерства мог попробовать какой-нибудь чемпионат посильнее. Венгрия может быть плацдармом для такого перехода, но придётся проявлять себя», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».