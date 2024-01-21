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«Атлетико» арендует нападающего «Ювентуса» Кина за € 400 тыс.

«Атлетико» арендует нападающего «Ювентуса» Кина за € 400 тыс.
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Мадридский «Атлетико» договорился с «Ювентусом» об аренде 23-летнего нападающего туринского клуба Мойзе Кина. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «матрасники» заплатят € 400 тыс. за аренду Кина. Помимо указанной суммы, «Атлетико» заплатит «Старой синьоре» бонусы. При этом данное соглашение не будет предусматривать опцию выкупа футболиста.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Подчёркивается, что будущее Кина в «Ювентусе» будет определено после завершения аренды и чемпионата Европы — 2024.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Текущее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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