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«Ахмат» объявил об отмене контрольного матча с узбекистанским «Навбахором»

«Ахмат» объявил об отмене контрольного матча с узбекистанским «Навбахором»
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Контрольный матч, в котором должны были встретиться грозненский «Ахмат» и узбекистанский «Навбахор», не состоится из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба российского клуба.

«Запланированный на сегодня контрольный матч с «Навбахором» не состоится. Ливневый дождь, не прекращающийся с вчерашней ночи, внёс изменения в распорядок. В таких условиях проводить матч не представляется возможным. Команда проведёт тренировку в тренажёрном зале», — написано в заявлении «Ахмата».

Ранее, 19 января, «Ахмат» провёл первый матч на зимних сборах, соперником в котором был казахстанский «Елимай». Грозненцы одержали победу со счётом 1:0. Победный мяч «Ахмата» в первом тайме забил болгарский полузащитник Светослав Ковачев.

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