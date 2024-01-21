Роналду ответил на вопрос, намерен ли он ещё побороться за «Золотой мяч» до конца карьеры

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, есть ли у него желание выиграть ещё один «Золотой мяч» или награду лучшему игроку от ФИФА до конца карьеры.

«Мы знаем, как устроены подобные награды. Понятно, что я всегда отдаю приоритет клубу и сборной. В свою очередь, награды приходят после хорошего сезона, как за клуб, так и за сборную. Честно говоря, я не слишком много думаю об этом», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, на текущий момент 38-летний футболист является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Он получал эта награду в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

По итогам минувшего года Роналду стал лучшим бомбардиром, забив 54 гола. В нынешнем сезоне португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.