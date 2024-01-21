Джон Терри: сейчас «Челси» немного не в себе, но Почеттино — отличный тренер

Бывший защитник «Челси» Джон Терри высказался о нынешнем состоянии лондонского клуба.

«К сожалению, сейчас «Челси» немного не в себе. Но тренеру команды нужно время. Почеттино — отличный специалист. Я видел, как он работает в ежедневном формате. Нынешняя команда состоит из молодых игроков, но пока что нам далеко до таких клубов, как «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», — приводит слова Терри Daily Mail.

Напомним, после 21 тура английской Премьер-лиги «Челси» набрал 31 очко и на текущий момент занимает девятое место, отставая при этом от лидирующего «Ливерпуля» на 14 очков.

Последний раз лондонский клуб становился чемпионом Англии по итогам сезона-2016/2017. В том сезоне Терри ещё играл в составе «синих».