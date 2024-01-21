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«Зенит» разгромил самаркандское «Динамо» в контрольном матче со счётом 5:1

«Зенит» разгромил самаркандское «Динамо» в контрольном матче со счётом 5:1
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В контрольном матче встречались санкт-петербургский «Зенит» и самарскандское «Динамо». Команды играли на стадионе «Заед Спортс Сити» в Абу-Даби (ОАЭ). «Зенит» одержал победу со счётом 5:1.

На 13-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Марио Фернандес. Через 13 минут полузащитник Вендел увеличил преимущество сине-бело-голубых. На 30-й минуте нападающий Андрей Мостовой забил третий мяч «Зенита». На 36-й минуте форвард «Динамо» Хуснидин Гафуров не реализовал пенальти. А его одноклубник Анвар Хожимирзаев через минуту оказался точен с 11-метровой отметки. Во втором тайме в составе «Зенита» отличились защитник Дмитрий Васильев и нападающий Педро.

Ранее самаркандское «Динамо» проиграло «Ростову» со счётом 1:4.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024 . Товарищеские матчи
21 января 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 1
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Фернандес – 13'     2:0 Вендел – 26'     3:0 Мостовой – 30'     3:1 Хожимирзаев – 37'     4:1 Васильев – 53'     5:1 Педро – 78'    
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