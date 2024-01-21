«Зенит» разгромил самаркандское «Динамо» в контрольном матче со счётом 5:1

В контрольном матче встречались санкт-петербургский «Зенит» и самарскандское «Динамо». Команды играли на стадионе «Заед Спортс Сити» в Абу-Даби (ОАЭ). «Зенит» одержал победу со счётом 5:1.
На 13-й минуте счёт открыл защитник «Зенита» Марио Фернандес. Через 13 минут полузащитник Вендел увеличил преимущество сине-бело-голубых. На 30-й минуте нападающий Андрей Мостовой забил третий мяч «Зенита». На 36-й минуте форвард «Динамо» Хуснидин Гафуров не реализовал пенальти. А его одноклубник Анвар Хожимирзаев через минуту оказался точен с 11-метровой отметки. Во втором тайме в составе «Зенита» отличились защитник Дмитрий Васильев и нападающий Педро.
Ранее самаркандское «Динамо» проиграло «Ростову» со счётом 1:4.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.
- 21 января 2024
-
17:45
-
17:45
-
17:40
-
17:39
-
17:33
-
17:29
-
17:26
-
17:25
-
17:23
-
17:14
-
17:11
-
17:09
-
17:00
-
17:00
-
16:50
-
16:49
-
16:45
-
16:35
-
16:34
-
16:30
-
16:19
-
16:18
-
16:09
-
16:09
-
16:01
-
15:53
-
15:51
-
15:49
-
15:41
-
15:35
-
15:33
-
15:29
-
15:28
-
15:24
-
15:22