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«Номер один». Винисиус прокомментировал победу Роналду в номинациях Globe Soccer Awards

«Номер один». Винисиус прокомментировал победу Роналду в номинациях Globe Soccer Awards
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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал публикацию португальского футболиста «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 38-летний игрок выложил пост в своих социальных сетях в честь победы в трёх номинациях на церемонии Globe Soccer Awards.

«Номер один», — написал Винисиус в комментариях под этой публикацией.

Напомним, Криштиану Роналду был признан лучшим игроком Ближнего Востока по итогам 2023 года, получил премию Марадоны как лучший бомбардир минувшего года, а также был признан лучшим игроком 2023 года, по мнению болельщиков. Церемония Globe Soccer Awards состоялась в пятницу, 19 января.

В общем и целом, в прошедшем году Роналду отметился 54 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром мира.

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