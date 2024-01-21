«Номер один». Винисиус прокомментировал победу Роналду в номинациях Globe Soccer Awards

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор прокомментировал публикацию португальского футболиста «Аль-Насра» Криштиану Роналду. 38-летний игрок выложил пост в своих социальных сетях в честь победы в трёх номинациях на церемонии Globe Soccer Awards.

«Номер один», — написал Винисиус в комментариях под этой публикацией.

Напомним, Криштиану Роналду был признан лучшим игроком Ближнего Востока по итогам 2023 года, получил премию Марадоны как лучший бомбардир минувшего года, а также был признан лучшим игроком 2023 года, по мнению болельщиков. Церемония Globe Soccer Awards состоялась в пятницу, 19 января.

В общем и целом, в прошедшем году Роналду отметился 54 забитыми мячами, став лучшим бомбардиром мира.