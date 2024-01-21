Мостовой: Абаскаль в «Кадисе» — уточка, но интересно посмотреть, сколько бы он продержался

Бывший футболист «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о перспективах главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в случае его возможного ухода в испанский «Кадис».

«На мой взгляд, это футбольная уточка. Но для «Спартака» никакой потери не будет. Зарплата Абаскаля в «Спартаке», как у всех игроков «Кадиса» вместе взятых. В «Кадисе» никто никогда такую зарплату не даст. Там через две или три проигранных игры тебя уберут, потому что команда борется за выживание. Всё это выглядит смешно. Но с другой стороны, мне было бы интересно посмотреть, сколько бы он там продержался», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Абаскаль рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера испанской команды. Его главным конкурентом является аргентинский специалист Эдуардо Бериццо.

После 21 тура испанской Примеры «Кадис» набрал 15 очков и на текущий момент занимает 18-е место.