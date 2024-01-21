«Реал» — «Альмерия»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Альмерией». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Кепа, Рюдигер, Начо, Карвахаль, Менди, Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем, Родриго, Винисиус.

«Альмерия»: Максимиану, Пубиль, Чуми, Кайки, Акьем, Лопи, Гонсалес, Аррибас, Робертоне, Милованович, Рамазани.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko

Последний раз команды встречались во втором туре нынешнего сезона Примеры. Тогда «Реал» одержал гостевую победу со счётом 3:1.

В данный момент мадридская команда находится на второй строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 48 очков в 19 проведённых матчах. «Альмерия» располагается на последней, 20-й позиции с шестью очками после 20 встреч.