Мбаппе забил наибольшее количество голов в мире, начиная с 17 декабря

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил наибольшее количество голов (10) в мире, начиная с 17 декабря, сообщает Sofascore.

Французский игрок принял участие в Суперкубке Франции с «Тулузой» (2:0), где отметился одним мячом. Также сыграл два матча в Кубке Франции, в которых забил пять голов и отдал три ассиста. Кроме того, Мбаппе поучаствовал в трёх играх французской Лиги 1, где в общей сложности отметился четырьмя забитыми мячами и одним результативным пасом.

При этом 25-летний нападающий сыграл за французский клуб в нынешнем сезоне 26 матчей во всех турнирах, где отметился 28 голами и шестью ассистами. На данный момент «ПСЖ» после 18 сыгранных матчей французской Лиги 1 является лидером чемпионата с 43 очками.