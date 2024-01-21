Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Намибия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе забил наибольшее количество голов в мире, начиная с 17 декабря

Мбаппе забил наибольшее количество голов в мире, начиная с 17 декабря
Комментарии

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил наибольшее количество голов (10) в мире, начиная с 17 декабря, сообщает Sofascore.

Французский игрок принял участие в Суперкубке Франции с «Тулузой» (2:0), где отметился одним мячом. Также сыграл два матча в Кубке Франции, в которых забил пять голов и отдал три ассиста. Кроме того, Мбаппе поучаствовал в трёх играх французской Лиги 1, где в общей сложности отметился четырьмя забитыми мячами и одним результативным пасом.

При этом 25-летний нападающий сыграл за французский клуб в нынешнем сезоне 26 матчей во всех турнирах, где отметился 28 голами и шестью ассистами. На данный момент «ПСЖ» после 18 сыгранных матчей французской Лиги 1 является лидером чемпионата с 43 очками.

Материалы по теме
Стало известно, кем «ПСЖ» хочет заменить Килиана Мбаппе в случае его ухода
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android