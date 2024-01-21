Дьяков – о возможном уходе Абаскаля: российский футбол и «Спартак» не сильно потеряют

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о возможном уходе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«К уходу Абаскаля отношусь совершенно спокойно. Я думаю, что российский футбол и «Спартак» не сильно потеряют. Насколько это правда или нет тоже сложно судить, потому что у нас часто происходят вбросы от агентов или ещё кого-то. Они продавливают почву, вдруг где-то срастётся и уйдёт тренер или игрок.

Судя по тому, что «Спартак» делает акцент на иностранцах, то скорее всего Абаскаля заменит иностранный тренер. Вряд ли поставят кого-то русского со спартаковским прошлым. Будет иностранец, так как сейчас в клуб приехал новый спортивный директор (Томаш Амарал. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Абаскаль рассматривается в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера испанской команды. Его главным конкурентом является аргентинский специалист Эдуардо Бериццо.

После 21 тура испанской Примеры «Кадис» набрал 15 очков и на текущий момент занимает 18-е место.