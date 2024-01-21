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«Бетис» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 20:30 мск

«Бетис» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 20:30 мск
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В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Последний раз команды встречались в пятом туре нынешнего сезона Примеры. Тогда «Барселона» в родных стенах разгромила соперника со счётом 5:0.

В данный момент «Барселона» находится на четвёртой строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 41 очко в 19 проведённых матчах. «Бетис», в свою очередь, располагается на девятой позиции с 31 очком после 20 встреч.

Турнирная таблица Ла Лиги - 2023/2024
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