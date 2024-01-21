ЦСКА объявил стартовый состав на первый товарищеский матч на сборах
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В товарищеском матче встретятся московский ЦСКА и оманский «Сохар». Команды будут играть на стадионе в Абу-Даби (ОАЭ). Матч начнётся в 18:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) - 2024 . Товарищеские матчи
21 января 2024, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Не начался
Сохар
Сухар, Оман
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Гаич, Лукин, Роша, Агапов, Мойзес, Кисляк, Мендес, Чалов, Обляков, Заболотный.
Запасные: Акинфеев, Шайхутдинов, Бесаев, Рядно, Набабкин, Глебов, Зделар, Кучаев, Мусаев, Давила.
Фото: Пресс-служба ЦСКА
Для обеих команд этот товарищеский матч будет первым на зимних сборах.
На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает восьмое место с 28 очком. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. «Сохар» после десяти проведённых игр в чемпионате Омана находится четвёртом месте с 18 очками.
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