Зиньковский: у «Спартака» достаточно времени подготовиться к возобновлению сезона

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский высказался о подготовке ко второй части сезона.

«Шесть недель — не много для отпуска. Разница в одну неделю или пять дней с несколькими командами. Думаю, что особой разницы нет. Вполне достаточнов ремени до первого матча, чтобы набрать форму. В прошлом году также было. Может, на три-четыре дня больше. Времени больше месяца — точно достаточно, чтобы подготовиться», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Спартак» на выезде встретится с санкт-петербургским «Зенитом» в начале марта.