Радимов: уход Кордобы из «Краснодара» будет подарком для «Зенита»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о возможном уходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, а также предположил, как это может повлиять на чемпионскую гонку с санкт-петербургским «Зенитом» в РПЛ.

«Кордоба — интересен нескольким английским клубам, как говорят. Такая потеря может стать роковой для «быков»? Конечно! Кордоба — это игрок высочайшего уровня, я вообще без него «Краснодар» не могу себе представить. И если он уйдет, это будет просто подарок «Зениту», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Кордоба провёл 16 матчей в составе «Краснодара», отметившись восемью голами и двумя голевыми передачами. «Краснодар» в данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков за 18 матчей. На втором месте располагается «Зенит», в активе которого 36 очков за аналогичное количество игр.