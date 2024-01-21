Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЮАР — Намибия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: уход Кордобы из «Краснодара» будет подарком для «Зенита»

Радимов: уход Кордобы из «Краснодара» будет подарком для «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о возможном уходе нападающего «Краснодара» Джона Кордобы, а также предположил, как это может повлиять на чемпионскую гонку с санкт-петербургским «Зенитом» в РПЛ.

«Кордоба — интересен нескольким английским клубам, как говорят. Такая потеря может стать роковой для «быков»? Конечно! Кордоба — это игрок высочайшего уровня, я вообще без него «Краснодар» не могу себе представить. И если он уйдет, это будет просто подарок «Зениту», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Кордоба провёл 16 матчей в составе «Краснодара», отметившись восемью голами и двумя голевыми передачами. «Краснодар» в данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков за 18 матчей. На втором месте располагается «Зенит», в активе которого 36 очков за аналогичное количество игр.

Таблица РПЛ
Материалы по теме
Радимов объяснил, почему «Сочи» замыкает турнирную таблицу РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android