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Хорди Томпсон, который перейдёт в «Оренбург», вылетит в Россию 22 января

Хорди Томпсон, который перейдёт в «Оренбург», вылетит в Россию 22 января
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Футболист чилийского «Коло-Коло» Хорди Томпсон, который перейдёт в «Оренбург» на правах аренды, вылетит в Россию 22 января, сообщает Deportes13.

Ранее сообщалось, что чилийский футболист должен вылететь в Россию 20 января, однако по приезду в аэропорт Томпсон узнал, что все билеты на его рейс перепроданы.

Напомним, 19-летний Томпсон обвиняется в насилии по отношению к своей бывшей девушке. Хорди был выпущен из Чили под залог квартиры. Томпсон сможет играть в России лишь до конца сезона, потом ему нужно будет вновь получать разрешение на выезд из Чили. В ином случае спортсмен нарушит условия соглашения с судом. Также сообщалось, что «Оренбург» арендует Томпсона с возможностью выкупа.

При этом чилиец в прошлом сезоне провёл 27 матчей во всех турнирах, где отметился шестью мячами и двумя ассистами. А его рыночная стоимость, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 800 тыс.

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