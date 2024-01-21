Экс-игрок «Краснодара» Жоаозиньо: пошёл бы в «Торпедо» к Кононову

Бывший футболист «Краснодара», а ныне игрок бразильского «Новуризонтино» Жоаозиньо заявил, что пошёл бы в московское «Торпедо» под руководством Олега Кононова.

«Я пошёл бы в «Торпедо» к Олегу Кононову. Почему бы и нет? Он меня знает хорошо как игрока, я его — как тренера», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее Олег Кононов возглавил московское «Торпедо», сменив на этом посту Артём Горлова. При этом Жоаозиньо и Кононов знакомы по совместной работе в краснодарской команде с сезона-2013/2014 по сезон-2016/2017, пока российский специалист не покинул стан южан.

В общей сложности Жоаозиньо сыграл за «Краснодар» 217 матчей во всех турнирах, где отметился 39 мячами и 60 ассистами.