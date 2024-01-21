«Пари НН» сыграл вничью с корейским «Чонбук Хёнде Моторс» в товарищеском матче

В товарищеском матче встречались «Пари Нижний Новгород» и южнокорейский «Чонбук Хёнде Моторс». Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Матч начался в 16:30 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:1.

На 67-й минуте нападающий Илья Кухарчук после передачи защитника Максима Шнапцева ударом из-за пределов штрафной открыл счёт. Однако игрок корейской команды Ли Джун-Ху уже через минуту сделал счёт равным.

Для обеих команд это был первый товарищеский матч на зимних сборах. В следующей игре «Чонбук Хёнде Моторс» 24 января сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР РПЛ «Пари НН» располагается на девятом месте с 24 очками. «Чонбук Хёнде Моторс» завершил прошлый сезон на четвёртом месте с 49 очками.