Жозе Моуринью прилетел в Барселону

Португальский специалист Жозе Моуринью прибыл в Барселону (Испания). Об этом сообщил El Chiringuito TV в социальной сети Х (ранее Twitter).

Тренер покачал головой в аэропорту после вопроса о том, определился ли он со своим будущим. Моуринью улыбнулся, когда его спросили конкретно про «Барселону».

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью входит в число возможных кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае увольнения Хави. Основным вариантом назывался Рафаэль Маркес, которые возглавляет «Барселону Атлетик».

Напомним, «Рома» объявила об увольнении Моуринью с поста главного тренера 16 января. Специалист возглавлял римский клуб с лета 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.