«Реал» — «Альмерия»: «сливочные» пропустили гол на первой минуте матча

Сегодня, 21 января, проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Альмерией». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В самом начале встречи, на 1-й минуте, Ларжи Рамазани открыл счёт в матче, выведя «Альмерию» вперёд — 1:0.

Последний раз команды встречались во 2-м туре нынешнего сезона Примеры. Тогда «Реал» одержал победу в гостях со счётом 3:1.

В данный момент мадридская команда находится на второй строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 48 очков за 19 проведённых матчей. «Альмерия» располагается на последней, 20-й позиции с шестью очками после 20 встреч.