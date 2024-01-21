«Вест Хэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Итоговый результат — 2:2.
На 28-й минуте счёт открыл нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Максвелл Корне. На 44-й минуте новичок хозяев Бен Бреретон забил ответный мяч. На 79-й минуте полузащитник Джеймс Уорд-Праус с 11-метровой отметки вывел гостей вперёд. Отметим, что на 90+3-й минуте был удалён нападающий «Шеффилда» Риан Брюстер, а через четыре минуты вторую жёлтую карточку получил защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал. На 90+13-й минуте нападающий хозяев Оливер Макбарни сравнял счёт, реализовав пенальти.
«Вест Хэм Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 21 матч. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней, 20-й строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (45).
- 21 января 2024
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