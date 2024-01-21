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«Вест Хэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

«Вест Хэм» упустил победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
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Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Солсбери. Итоговый результат — 2:2.

На 28-й минуте счёт открыл нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Максвелл Корне. На 44-й минуте новичок хозяев Бен Бреретон забил ответный мяч. На 79-й минуте полузащитник Джеймс Уорд-Праус с 11-метровой отметки вывел гостей вперёд. Отметим, что на 90+3-й минуте был удалён нападающий «Шеффилда» Риан Брюстер, а через четыре минуты вторую жёлтую карточку получил защитник «Вест Хэма» Владимир Цоуфал. На 90+13-й минуте нападающий хозяев Оливер Макбарни сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Вест Хэм Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 35 очков за 21 матч. «Шеффилд Юнайтед» находится на последней, 20-й строчке, заработав 10 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (45).

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
2 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Корне – 28'     1:1 Бреретон – 44'     1:2 Уорд-Праус – 79'     2:2 Макбарни – 90+13'    
Удаления: Брюстер – 90+3' / Цоуфал – 90+7'
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