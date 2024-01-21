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Кечинов: давайте сейчас не будем менять Абаскаля, разговоры про «Кадис» — вброс

Кечинов: давайте сейчас не будем менять Абаскаля, разговоры про «Кадис» — вброс
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Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о возможном уходе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Ранее сообщалось, что в услугах специалиста заинтересован испанский «Кадис».

«Это пока слухи. Давайте дождёмся, когда будет почва для разговоров. Мне кажется, это какой-то вброс и не более.

Давайте сейчас не будем менять Абаскаля, потому что есть главный тренер и смысл? Когда что-то произойдёт, тогда будем разговаривать. Пока он работает, это главный действующий тренер «Спартака», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.

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