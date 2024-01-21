«Бавария» сенсационно проиграла «Вердеру», мюнхенцы отстают от «Байера» на семь очков
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Сегодня, 21 января, в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги встречались мюнхенская «Бавария» и «Вердер». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч начался в 17:30 по московскому времени. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 25-й минуте игрок гостей Джастин Нджинма открыл счёт, однако после просмотра VAR гол отменили. При этом на 59-й минуте Митчелл-Элия Вайзер после передачи Марко Фриделя «Вердер» всё же вышел вперёд.
На данный момент после 17 сыгранных матчей немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» располагается на втором месте с 41 очком. «Вердер» находится на 12-й строчке с 20 очками. Лидером чемпионата является «Байер» из Леверкузена, у которого 48 очков.
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