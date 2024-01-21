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«Бетис» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги

«Бетис» — «Барселона»: стартовые составы команд на матч Ла Лиги
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В воскресенье, 21 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Испания - Примера . 21-й тур
21 января 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
1-й тайм
0 : 0
Барселона
Барселона

Составы команд:

«Бетис»: Р. Силва, Бельерин, Пеццелла, Сократис, Абнер, Джонни, Рока, Иско, Диао, Луис Энрике, Виллиан Жозе.

«Барселона»: Пенья, Кунде, Араухо, Кубарси, Бальде, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямал, Торрес, Левандовски.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Последний раз сегодняшние соперники встречались в 5-м туре нынешнего сезона Примеры. Тогда «Барселона» в родных стенах разгромила соперника со счётом 5:0.

В данный момент «Барселона» находится на четвёртой строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 41 очко в 19 проведённых матчах. «Бетис», в свою очередь, располагается на девятой позиции с 31 очком после 20 встреч.

Турнирная таблица Ла Лиги - 2023/2024
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