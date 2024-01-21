Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак заявил, что в команде не хватает российских игроков

Тренер «Зенита» Семак заявил, что в команде не хватает российских игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде не хватает российских футболистов.

«У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На данный момент в распоряжении Семака 17 российских футболистов, среди которых Марио Фернандес и Клаудиньо имеют двойное гражданство. Также в «Зенит-2» был отправлен россиянин Круговой, который начинал сборы с основой. При этом «Зенит» в своём составе имеет 13 иностранных футболистов.

Материалы по теме
Сергей Семак высказался о ситуации с переходом Кругового в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android