Тренер «Зенита» Семак заявил, что в команде не хватает российских игроков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде не хватает российских футболистов.

«У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

На данный момент в распоряжении Семака 17 российских футболистов, среди которых Марио Фернандес и Клаудиньо имеют двойное гражданство. Также в «Зенит-2» был отправлен россиянин Круговой, который начинал сборы с основой. При этом «Зенит» в своём составе имеет 13 иностранных футболистов.