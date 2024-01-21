Два 16-летних футболиста попали в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Бетисом»

Сразу два 16-летних игрока «Барселоны» выйдут на поле в стартовом составе сине-гранатовых на матч 21-го тура с «Бетисом». С первых минут во встрече будут принимать участие вингер каталонцев Ламин Ямал и центральный защитник Пау Кубарси. Для игрока обороны этот матч станет дебютным за основную команду «блауграны».

В текущем сезоне Ямал провёл за «Барселону» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн. Цена Кубарси, в свою очередь, составляет € 1,5 млн.

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Встреча между «Бетисом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 21 января, в 20:30 мск. Последний раз сегодняшние соперники играли в 5-м туре нынешнего сезона Примеры. Тогда «Барселона» в родных стенах разгромила соперника со счётом 5:0.

В данный момент «Барселона» находится на четвёртой строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 41 очко в 19 проведённых матчах. «Бетис», в свою очередь, располагается на девятой позиции с 31 очком после 20 встреч.