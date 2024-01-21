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Французские топ-клубы поборются за подписание Бенрахма

Французские топ-клубы поборются за подписание Бенрахма
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Сразу две французские команды намерены подписать форварда «Вест Хэма» и сборной Алжира Мохамеда Саида Бенрахма. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, на покупку 28-летнего футболиста претендуют «Марсель» и «Лион». Оба клуба готовы выплатить за Бенрахма требуемые € 23,5 млн. «Молотобойцы» позволят своему игроку самостоятельно принять решение, в какую из команд он хочет перейти.

Бенрахма выступает за «Вест Хэм» с 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провёл за «молотобойцев» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн. Ранее сообщалось об интересе «Лиона» к ещё пятерым футболистам.

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