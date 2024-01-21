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Сергей Семак рассказал, как планирует заменить Кругового, который перешёл в ЦСКА

Сергей Семак рассказал, как планирует заменить Кругового, который перешёл в ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как планирует заменить Данилу Кругового, который перешёл в московский ЦСКА.

«У нас есть Дуглас, есть Караваев, который может сыграть слева. Мы можем сыграть в три защитника, рассмотреть другие варианты, которые есть в нашем распоряжении — сдвинуть Алипа, Эракович может сыграть справа и слева — в этом отношении у нас есть опции, с помощью которых мы, в случае проблем с Дугласом, сможем закрыть эту позицию», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор действует его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

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