«Реал» вырвал победу у «Альмерии», отыгравшись с 0:2, и вышел на первое место в Ла Лиге

Сегодня, 21 января, прошёл матч 21-го тура испанской Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Альмерией». Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Франсиско Хосе Эрнандесом Маэсо. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:15 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Реал» обыграл «Альмерию» со счётом 3:2.

В самом начале встречи, на 1-й минуте, Ларжи Рамазани открыл счёт в матче, выведя «Альмерию» вперёд. В конце первого тайма, на 44-й минуте, Эдгар Гонсалес удвоил преимущество гостей. Во втором тайме, на 56-й минуте в ворота «Альмерии» назначили пенальти. Джуд Беллингем реализовал 11-метровый удар, отыграв один мяч.

Вскоре, на 62-й минуте, Серхио Аррибас вновь довёл преимущество «Альмерии» до двух мячей, но после просмотра видеоповтора гол отменили, счёт остался прежним. На 67-й минуте Винисиус Жуниор смог поразить ворота гостей и сравнял счёт. На 78-й минуте Беллингем вывел «Реал» вперёд, но гол отменили после просмотра видеоповтора, счёт остался прежним. В самой концовке встречи, на 90+9-й минуте, Дани Карвахаль забил третий гол мадридцев и вырвал победу для «Реала» со счётом 3:2.

После результата данного матча «Реал» поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, набрав 51 очко за 20 проведённых матчей. «Сливочные» обошли «Жирону», у которой 49 очков за 20 игр. «Альмерия» же располагается на последней, 20-й позиции с шестью очками после 21 встречи.