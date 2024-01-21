«Бетис» — «Барселона»: сине-гранатовые вышли вперёд в середине первого тайма

В эти минуты проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги между «Бетисом» и «Барселоной». Команды играют на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. Стартовый свисток судьи прозвучал в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 21-й минуте «Барселона» открыла счёт в матче. Голом отметился форвард каталонцев Ферран Торрес — 1:0.
Последний раз сегодняшние соперники встречались в 5-м туре нынешнего сезона Примеры. Тогда «Барселона» в родных стенах разгромила соперника со счётом 5:0.
В данный момент «Барселона» находится на четвёртой строчке чемпионата Испании по футболу, набрав 41 очко в 19 проведённых матчах. «Бетис», в свою очередь, располагается на девятой позиции с 31 очком после 20 встреч.
- 21 января 2024
-
22:22
-
22:13
-
22:11
-
22:10
-
21:57
-
21:54
-
21:54
-
21:50
-
21:48
-
21:42
-
21:40
-
21:38
-
21:29
-
21:26
-
21:26
-
21:21
-
21:15
-
21:07
-
20:59
-
20:57
-
20:54
-
20:53
-
20:46
-
20:38
-
20:33
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:02
-
19:54
-
19:52
-
19:52
-
19:47
-
19:44
-
19:39